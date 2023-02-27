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الإثنين، 27-02-2023 08:05 م

خدمة الترخيص المتنقل في الرصيفة غدا

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الثلاثاء، جولة الترخيص المتنقل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء من خلال تواجد عربة الترخيص المتنقل في ساحة مركز أمن المدينة لتقديم كافة خدمات إصدار الرخص وتجديدها للسواقين ومركباتهم.

وجاء في بيان الإدارة أن هذه الخدمة ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) والتي أطلقتها الإدارة قبل سنوات وتهدف إلى الوصول للمواطنين في المواقع البعيدة عن مراكز الترخيص الرئيسية في المحافظات للتسهيل عليهم.

وستتواجد عربة الترخيص المتنقل في الموقع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ودعت الإدارة المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة.

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