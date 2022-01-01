الأزرق: توجيه 5 مخالفات لمنشآت لمخالفتها اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - قال مدير قضاء الازرق في محافظة الزرقاء علي الجماعين ان كوادر الرقابة والتفتيش في المديرية قامت بتوجيه خمس مخالفات لمنشآت تجارية وسياحية لعدم التزامها بتطبيق اوامر الدفاع الخاصة بالاشتراطات الصحية لعملها في ظل جائحة كورونا.



واضاف انه تم زيارة اكثر من 35 منشآه خلال اليومين الماضيين واليوم السبت مع دخول امر الدفاع 35 حيز التنفيذ الخاص بمنع دخول العاملين الغير متلقين للقاح كورونا منشآت عملهم اضافة للتشديد على دخول المواطنين الحاملين لإشعار (سند أخضر) فقط للمنشآت الحكومية والخاصة.

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