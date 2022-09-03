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السبت، 03-09-2022 09:10 ص

الأشغال تبدأ بإعادة تأهيل طريق الزرقاء - المفرق

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الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، السبت، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء-المفرق.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق المسرب الأيمن من الطريق وتحويل حركة السير إلى المسرب الأيسر للاتجاه القادم من الزرقاء باتجاه المفرق، مبينةً أن العمل جارٍ على تجهيز تحويلة متنقلة لكل مسرب؛ وذلك ضمن المنطقة الواقعة بين مديرية مشاغل وزارة الأشغال مرورا بجامعة الزرقاء الخاصة ولغاية الجامعة الهاشمية للاتجاه القادم من الزرقاء باتجاه المفرق و بالاتجاهين.


وأشارت إلى أن الأعمال في المشروع تشمل تنفيذ أعمال الصيانة للطريق من خلال تنفيذ أعمال الكشط وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ الخلطات الإسفلتية، وأعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال السلامة المرورية كافة، مشيرةً إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لاستكمال الأعمال في المشروع 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ.


وأكدت أن التحويلة المرورية مجهّزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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