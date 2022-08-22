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الإثنين، 22-08-2022 03:06 م

الأمن: ضبط كميات ضخمة من الحبوب والحشيش في البادية الشمالية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية جديدة ضمن عملياتها النوعية المتواصلة للقضاء على تجارة المخدرات، ضبطت خلالها كمية ضخمة من الحبوب ومادة الحشيش، في البادية الشمالية.اضافة اعلان


وأوضح الناطق أن محققي الإدارة تتبعوا وعلى مدار أيام مجموعة من تجار ومهربي المواد المخدرة، وجمعوا معلومات بينت قيامهم بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق بعد بدء الحملة الأمنية هناك .

وأشار إلى أن التحقيقات مكنت الفريق من تحديد الموقع الذي لاذو إليه وبحوزتهم المواد المخدرة التي حاولوا اخفاءها، في إحدى مناطق البادية الشمالية، وجرت مداهمة المكان وضبط أحد المتورطين هناك وبالتفتيش في الموقع عُثر على 303 كفوف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى 100 الف حبة مخدرة .

وأكّد الناطق الإعلامي أن الحملات والجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات وبمساندة كافة الإدارات والوحدات الشرطية المتخصصة مستمرة ومتواصلة لمحاصرة تجار الموت والقضاء على نشاطهم الجرمي ومنعهم من التأثير على المجتمع ونشر سمومهم.




 




 

 


 

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