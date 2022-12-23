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الجمعة، 23-12-2022 09:17 م

الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية وتنشر أرقام الطوارئ

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الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الجمعة، سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية نتيجة تشكل الضباب، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.


ولفتت إلى إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.


وشددت على أنه يتم التنسيق بناء على توجيهات وزير الاشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأوضحت أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.


وعن الملاحظات التي تم التعامل معها، أكدت الوزارة، أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها اعتيادية ولم يتم التعامل مع أي ملاحظة ارتفاع منسوب مياه أمطار على طرق.


كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية: طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111 ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187 غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158 غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276 غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291 غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179


 




 

 


 

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