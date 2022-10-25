الأشغال تحذر من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الغبار

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب احتمالية تشكل الغبار على الطرق في البادية، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار السائدة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



وأهابت الوزارة بالمواطنين في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية نظرا لاحتمالية تشكل السيول في المملكة تزامنا مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة.



وأكدت الوزارة، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ولمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وبينت أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري بشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.



وأشارت إلى أنه يتم وبشكل مستمر التنسيق مع الشركاء لضمان معالجة اي ملاحظة ترد بشكل دوري.



كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة تزامنا مع اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي، من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

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