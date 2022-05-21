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السبت، 21-05-2022 10:53 ص

الأشغال تحذر من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار وخصوصًا على الطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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ودعت الوزارة، في بيان صحفي، صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.


وأكدت جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة.


وأضافت أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية، لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشارت الى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة ذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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