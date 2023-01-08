الأشغال تستكمل تنظيف وصيانة مواقع تضررت خلال الظروف الجوية الأخيرة

الوكيل الإخباري

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- استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، أعمال تنظيف وصيانة مواقع تضررت خلال الظروف الجوية الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه وبناءً على ايعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، تم اجراء الأعمال اللازمة في المواقع التي تضررت خلال الظروف الجوية الأخيرة، وإعادة الأوضاع على ما كانت عليه واجراء أعمال هندسية لزيادة استيعاب عبارات تصريف مياه الأمطار.وبينت أن الأعمال شملت الطريق الصحراوي وطرق في وادي عربة والحسينية وجسر حديثة ومنطقة الشامية في معان وأم الرصاص والبحر الميت.وأشارت إلى أنه وبناء على جولة ميدانية تفقدية قام بها أبو السمن لمحافظات الجنوب أمس السبت، أوعز خلالها بمنح عطاء الدراسات للمنشآت المائية صفة الاستعجال، لتوسعة وإعادة تأهيل عبارات تصريف مياه الأمطار على الطرق في جميع انحاء المملكة، وسيتم قريبًا البدء بأعمال العطاء ما يساهم في زيادة استيعاب المنشآت المائية للطرق كافة، ويضمن عدم تسجيل أي ملاحظات فيها.