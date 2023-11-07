الأشغال تعلن إنهاء العمل بتحويلة سد الموجب

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الانتهاء من تنفيذ أعمال معالجة الهبوط على طريق البحر الميت – غور الحديثة جنوب جسر الموجب، وعلى عرض الطريق القائم كاملاً، وذلك ضمن أعمال مشروع الصيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية على الطريق.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة شملت إزالة كامل طبقات الإسفلت القائمة والفرشيات بعمق 2 متر، والعمل على تثبيت التربة من خلال تركيب طبقات جيوجريد وتنفيذ طبقات الردم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية، للوصول إلى المناسيب المطلوبة وربطها مع الطريق القائم بالاتجاهين، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.



وبينت أنه سيتم العمل على إنهاء التحويلة وإعادة حركة السير على الطريق ظهر يوم غد الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.