اصطدام سفينة حربية مكسيكية بجسر بروكلين يسفر عن قتلى وجرحى - فيديو

الوكيل الإخباري- في حادث مأساوي وقع فجر الأحد، اصطدمت سفينة حربية تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 34 آخرين، وفق ما أكد مسؤولو الإطفاء وحاكم ولاية نيويورك.

السفينة، وهي سفينة التدريب الأكاديمي "كواوتيموك"، كانت تقل 277 شخصاً معظمهم طلاب عسكريون، عندما اصطدم أحد سواريها الشاهقة، بارتفاع 147 قدماً، بالجسر، ما تسبب في سقوط الأشرعة وإلحاق أضرار جسيمة.



الناجون تحدثوا عن لحظات رعب، إذ قال شاهد عيان: "رأينا بحارة معلقين بالأشرعة، وكان الجميع يركضون هرباً من المشهد". من جهتها، أعلنت البحرية المكسيكية أن الرحلة توقفت وأن الوضع قيد المراجعة بالتنسيق مع السلطات الأميركية.





