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الأحد، 19-12-2021 03:09 م

الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة إبتداءً من صباح يوم غد الاثنين تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على الأردن.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها ال98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.


وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، ورفع حالة الطوارئ حسب تقييم مديري المديريات والمكاتب والمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.


وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.


يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي أوكل مدراء المديريات والمكاتب بصلاحيات استئجار الاليات من القطاع الخاص حسب تقيمهم وحسب ما تقتضيه الحاجة.


ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:


ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223)
 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) 
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

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