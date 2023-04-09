الأشغال تعلن عن انتهاء أعمال صيانة جسور طريق السلط الدائري

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن انتهاء اعمال الصيانة اللازمة للجسور الواقعة على طريق السلط "الستين" بالإتجاهين.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الأحد، إن اعمال الصيانة شملت استبدال فواصل التمدد القائمة على الجسور ومناطق ‏Transition Strip في الموقع والأعمال اللازمة.وأضافت، أنه سيتم إعادة فتح حركة السير على الجسور المذكورة صباح يوم غد الاثنين.يذكر أن العطاء الخاص بصيانة فواصل التمدد على الطريق يشمل ثمانية مواقع للجسور ضمن محافظة البلقاء، وسيتم الإنتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة، بحيث تم البدء من جسر الكمالية ويكون الإنتهاء بجسر عين الباشا (2)، موضحةً أنه تم تقسيم العمل بالمشروع لغايات ضمان ديمومة العمل بالمشروع ووفق الاولويات.