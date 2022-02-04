الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 02:14 م

الأشغال تعمل بقدرة 75% من الكوادر الميدانية خلال خطة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري- تعمل وزارة الأشغال العامة، بقدرة 75% من الكوادر العاملة في الميدان على مدار اليوم تزامنا مع تأثير المنخفض الجوي، وفق الناطقة باسم الوزارة عروب العبادي، الجمعة.اضافة اعلان


وقالت العبادي، إن الوزارة تعمل بخطة الطوارئ المتوسطة، موضحة أن خطة الطوارئ للوزارة مقسمة إلى 3 أقسام، وهي الخفيفة والمتوسطة والقصوى، يعمل بهم حسب التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها هي ملاحظات اعتيادية.

وأضافت أن تراكما للثلوج لا يتجاوز 2 سم كان في شمال الطفيلة تحديدا في منطقة العيص، كما تم التعامل مع تراكمات بنحو 1 سم في منطقة النقب والمريغة والطريق الملوكي.

أما في منطقة الرشادية والقادسية كان هناك تساقطات للثلوج لكن بدون تراكمات، وفق العبادي.

ولفتت النظر إلى أن تأثير المنخفض الجوي سيكون خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن كوادر الوزارة في الميدان جاهزة للتعامل مع أي ملاحظة تردها.

وتابعت " المنخفض الحالي خفيف التأثير مقارنة بالمنخفض السابق، لكن في وزارة الأشغال العامة لدينا ما يسمى بلجنة التقييم والإنجاز، وهذه اللجنة أحد أبرز وظائفها أن تخرج إلى الميدان بعد كل منخفض جوي (...) وتكشف على الملاحظات التي وردت وما حصل من تأثر على الطرق وما يتبع للوزارة، وبناء على ذلك تضع توصيات وتقوم الكوادر الفنية بالتعامل مع هذه التوصيات بشكل فوري".

وذكرت أن الوزارة أصلحت إشارات ضوئية وأعادت "تزفيت" بعض الشوارع، وعززت السلامة العامة في بعض الطرق خلال المنخفض الجوي السابق.

 




 

 


 

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