الأشغال تكشف: هذا ما يجري من أعمال عند تقاطع الإرسال

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الإرسال جنوب العاصمة عمّان 92%.

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ورجحت الوزارة أن يتم الانتهاء من الأعمال كافة في المشروع في الربع الأخير من العام الحالي.



وأضافت أن أعمال المشروع تشمل 4 مستويات، إذ سيتم إنشاء جسرين علويين منفصلين بطول (650 متر) لكل منهما على شارع القدس للاتجاه من ناعور -عمان وبالاتجاهين، وجسر سفلي باتجاه واحد للسير القادم من شارع الحرية - جسر ناعور بطول (484 متر).



وتابعت أن الأعمال تشمل تقاطعا بإشارة ضوئية لخدمة حركة السير للاتجاهات المرورية ضمن المناطق التجارية والسكنية المحيطة، ونفق باتجاهين بطول (130 متر) على الطريق الرئيسي الذي يربط شارع الحرية بطريق أبو بكر الصديق، يحتوي على مسار للباص سريع التردد.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ "جدران استنادية خرسانية" وتأهيل الطرق الجانبية، وربط الطرق القائمة ضمن المنطقة، وإنشاء الأرصفة وشبكة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة لمنطقة التقاطع.



وأكدت الوزارة، أن تصميم التقاطعات جرى من خلال مكتب استشاري متخصص لمعالجة جميع المتطلبات المرورية في المنطقة وحل مشكلة الإزدحامات المرورية.

