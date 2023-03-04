الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

الوكيل الإخباري-

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انهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام اعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار للمنطقة الواقعة من نفق الصحابة ولغاية باتجاه تقاطع الأمير حسين بن عبدالله الثاني.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم إعادة فتح الطريق بالكامل امام حركة المركبات، بعد استكمال الأعمال اللازمة كافة.وأكدت أنه تم تعزيز عناصر السلامة المرورية على الطريق وتنفيذ الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.وثمنت الوزارة جهود الشركاء في مديرية الامن العام على تعاونهم وجهودهم التي بذلت خلال تنفيذ الاعمال بالمشروع.يذكر ان الوزارة تقوم بتنفيذ اعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ اعمال خلطات اسفلتية واعمال سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ اعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4)كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وتنفيذ عبارات تصريف مياه الامطار في بعض المواقع.