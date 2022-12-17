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الأشغال تنهي أعمال طرق تلفريك عجلون

السبت، 17-12-2022 04:32 م

الأشغال تنهي أعمال طرق تلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، أعمال مشروع فتح وتعبيد طرق تلفريك عجلون.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم الانتهاء من الأعمال في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا، وخلال المدد الزمنية المحددة. 

وأوضحت أن الأعمال شملت توسعة الطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة وداخل مسار التلفريك، بالإضافة إلى أعمال الطرق خارج الاختصاص والتي باشرت الوزارة مؤخرا البدء بتنفيذها.

وأشارت إلى أن الأعمال شملت توسعة وطبقات فرشيات وأعمال خلط إسفلتية وأعمال كندرين وتصريف مياه الأمطار وإنشاء عبارات أنبوبية، وأعمال السلامة المرورية اللازمة لكامل المسار من حواجز معدنية ودهان ومطبات نموذجية، والعديد من الأعمال اللازمة.

وأكدت أنها لن تتوانى عن تقديم أفضل خدمات البنية التحتية للمشاريع والمواقع السياحية في المملكة كافة.

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