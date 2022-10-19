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الأربعاء، 19-10-2022 02:02 م

الأعلى للسكان: الشباب الأردني يفتقر لمعلومات الصحة الإنجابية

مفهوم_الصحة_الانجابية


الوكيل الإخباري - أطلق المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأربعاء، منصة المعرفة الإلكترونية للشباب حول الصحة الإنجابية، بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.اضافة اعلان


وتهدف المنصة إلى المساهمة في رفع الوعي لدى الأفراد، والارتقاء بصحتهم الإنجابية، من خلال حزم متكاملة من المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، إن إنشاء المنصة من قبل المجلس يأتي باعتباره الجهة الوطنية للقضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية كافة، وضمن إطار سعيه باستمرار ترسيخ الوعي بالقضايا السكانية، ومنها قضايا الصحة الإنجابية في المجتمع.

وبين أن الشباب والشابات يعتبرون أحد الدعائم الأساسية في المجتمع الأردني، لكنهم لا يتلقون الاهتمام اللازم ويفتقرون لمعلومات الصحة الإنجابية، وهم الأكثر احتياجاً لخدمات الصحة الإنجابية، وتعرضاً للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، إلى جانب وجود احتياجات بيولوجية ونفسية خاصة بفترة المراهقة.

وأشار مصاروة إلى أن تقديم حزمة متكاملة من المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية للشباب، يعد ضروريا في مساعدتهم لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بصحتهم الإنجابية، وتمكينهم من تطبيق هذه القرارات، لافتا إلى أن سن الشباب هو الفرصة الأمثل لتعلم الممارسات الصحية السليمة.

ودعا الأهالي إلى الاستفادة من هذه المعلومات لتقديم النصح والمشورة اللازمة للأبناء وتوعيتهم بالشكل المطلوب بهذا المجال، كونهم الركيزة الأساسية للتربية والتنشئة.

 




 

 


 

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