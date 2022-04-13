الأمانة بصدد زيادة عدد حافلات الباص السريع

الوكيل الاخباري - قال مدير تخطيط المرور ومشاريع الباص السريع في أمانة عمّان الكبرى رياض الخرابشة، إن الأمانة بصدد زيادة عدد الحافلات المستخدمة في مشروع الباص سريع التردد بعد شهر رمضان، متوقعا “زيادة عدد الركاب بطريقة ملموسة”.



وأوضح الخرابشة لبرنامج بعد الخبر الذي يبث على قناة المملكة، “نحن نشغل الآن 22 باصا، بتردد 5 أو 6 دقائق بين الباص والباص الذي يليه” مشيرا إلى أن لدينا 10 آلاف مواطن يستخدمون يوميا الـ 22 باصا التي تعمل تجريبيا في المشروع”.

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