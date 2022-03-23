المعايطة يعلق على نجاح 10 حزبيين برئاسة بلديات كبرى

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، إن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجالس أمانة عمّان "تمت بسلاسة ومشاركة فعّالة".

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وأضاف أنه "تأكد نجاح 10 حزبيين كرؤساء بلديات كبرى، وهذا أمر إيجابي ولأول مرة يحصل، وهذه بداية موفقة".



وأشار المعايطة إلى أن هذه النتيجة تؤكد أن التأثير المعنوي لعملية الإصلاح السياسي ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بدا واضح جدا في مشاركة الأحزاب، حيث شارك في هذه الانتخابات 34 حزبا.



وتابع أن "نجاح أكثر من 60 سيدة في مختلف المجالس، ونجاح سيدة لأول مرة في مجلس أمانة عمّان وحصولها على عدد كبير من الأصوات، يؤكد على التقدّم في الانتخابات وأكثر من نسبة 25% المنصوص عليها في قانون الإدراة المحلية سواء للبلديات أو مجالس المحافظات".



المعايطة قال "إذا أخذنا الرقم المطلق في الانتخابات، هناك زيادة في عدد المقترعين مقارنة في الانتخابات التي جرت عام 2017، ونسبة المشاركة فيها لا بأس بها خاصة إن حسبت من الـ4 ملايين شخص، وهناك ما يقارب من مليون ناخب خارج البلاد، إضافة إلى الناخبين في القوات المسلحة ومديريات الأمن العام، فإذا حسبنا هذه النسبة من عدد الذين يستطيعون فعليا المشاركة في الانتخابات لقاربت من 50%".

(المملكة)