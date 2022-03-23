المستقلة للانتخاب: نسبة المشاركة في الانتخابات مرضية

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان "مرضية جدا".



وقال الرواشدة اليوم الأربعاء، إن الهيئة طورت عملها بشكل لافت.

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وبلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، 29.64% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 1.363465 مليون ناخبا وناخبة.



وأوضح الرواشدة أن نحو 1.2 مليون ناخب وناخبة من أصل 4.599602 مليون ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت، لا يستطيعون التصويت إما لأنهم خارج الأردن أو لأنهم منتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

(المملكة)