الأمانة تتعامل مع 350 ملاحظة منذ بدء المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أن الأمانة تعاملت ومنذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، مع 350 ملاحظة حتى الآن، حيث تمثلت بتعطل السيارات وحوادث السير وتكسر الأغصان.

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وقال الرحامنة ، إن الأمانة جهزت 328 آلية إنشائية كبيرة، و35 كاسحة للثلوج حال تطلب الأمر ذلك، و150 ماتور شفط مياه بمختلف أحجامها وقدراتها، إضافة إلى 9 ماتورات شفط مياه مجرورة كبيرة.



وبين أن التعامل مع المنخفض الجوي يتم من خلال شفتين على مدار الساعة، يتكون كل شفت من 5 آلاف موظف من مختلف المستويات الوظيفية ويتم متابعة الملاحظات من خلال مركز التحكم المروري للشوارع والجسور والأنفاق، إضافة لملاحظات الزملاء في الميدان والمواطنين.



ودعا الرحامنة السائقين والمواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وعدم ربط مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير.

