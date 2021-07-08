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الخميس، 08-07-2021 03:55 م

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

أمانة عمان


الوكيل الإخباري - التقت كتلة المستقبل النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، اليوم الخميس، رئيس لجنة أمانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، واطلعت على إنجازات الأمانة في قطاعات؛ التخطيط، الصحة، الزراعة، الأشغال، الشؤون المالية، المناطق والبيئة والتنمية المجتمعية.

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وأكد النائب حواري أن الأمانة من أهم المؤسسات التي قطعت شوطاً كبيراً في منظومة التحول الإلكتروني، وكانت الداعم الأكبر لمؤسسات أخرى في هذا المجال، وأنه لا بد أن يكون للأمانة رؤية لاستثمار أصولها.


وقال " إن أمانة عمان مؤسسة وطنية عريقة تعمل على خدمة العاصمة والاحتياجات البلدية لسكانها والمقيمين بها والمستثمرين، وإن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج اللجنة لتعزيز الدور التشاوري و التشاركي مع الأمانة".


من جانبه، كشف الدكتور الشواربة أن الأمانة ومن خلال ذراعها الاستثماري “شركة رؤية عمان” ستعلن مع نهاية الشهر الحالي عن حزمة مشاريع استثمارية، سيتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة، وتكون متاحة أمام الجميع حيث تم إجراء جدوى اقتصادية لهذه المشاريع، إضافة لطرح أراض للاستثمار بما يراه المستثمر مناسباً من حيث الإيجار أو المشاركة.


وقال إن قيمة أصول الأمانة بعد إعادة تقييمها تبلغ 2 مليار و100 مليون دينار، منها أصول بمليار دينار قابلة للاستثمار (أراضٍ).


وأشار إلى أن “الباص سريع التردد” تعرض خلال السنوات الماضية للتعثر، وأن أصعب مهمة كانت أمام الأمانة هي الدفاع عن المشروع واكتساب الثقة حياله، وأن الأمانة نفذت مشاريع الباص سريع التردد بوقت واحد لتشغيل هذه المنظومة حيث أنجزت غالبية أعمال البنى التحتية له فيما يجري العمل حالياَ بنفقي الاستقلال وشارع الشهيد وتقاطع طارق.


وأكد الشواربة أن الأمانة عملت على 3 أهداف في مجال النقل العام وهي؛ البنية التحتية للباص سريع التردد ورفع كفاءة النقل العام وإعداد استراتيجية للنقل لمدة 20 ــ 25 سنة ضمن خطة وبرنامج زمني وتمويلي ليكون قابلاً للتنفيذ.


وبين أن كافة خدمات الأمانة أصبحت اليوم ضمن منظومة إلكترونية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق النزاهة وتحصيل الخدمة من أي موقع، فضلاً عن محاربة الفساد وصون كرامة المواطن.


وفي مجال التفتيش الإلكتروني الموحد على المنشآت الاقتصادية، أكد الشواربة أن أمانة عمان تعتبر نموذجاً مميزاً في الشرق الأوسط كون هناك رقابة مباشرة في عمليات التفتيش الذي يحد من المزاجية.


وأكد أن أمانة عمان عملت في مكب الغباوي على تحويل النفايات إلى طاقة تغطي 42 بالمئة من فاتورة الكهرباء للأمانة.


واستمع الشواربة إلى ملاحظات نواب كتلة المستقبل فيما يختص بمشروع الباص السريع، والاستثمار، التحول الإلكتروني وأثره، قانون أمانة عمان، الأسواق الشعبية.


 




 

 


 

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