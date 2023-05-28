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الأحد، 28-05-2023 02:55 م

الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية.

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وأكد الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، جاهزية الأمانة للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 أو 117180) في حال رصد أي ملاحظة.


ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


وأكد ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية الواقعة دون منسوب الشارع، وأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


ودعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية الى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

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