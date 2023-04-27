الجمعة 28-04-2023
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الأمانة تعلن حالة الطوارئ الخفيفة
محافظ الزرقاء يوقف 31 طالبا من الجامعة الهاشمية
الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في إقليمي الشمال والوسط
بحث التعاون المشترك بين الغذاء والدواء والبحوث الزراعية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
برنامج المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA -
المركز الريادي ينظم دورة تدريبية مكثفة في الطب التجميلي
موظفو كابيتال بنك يشاركون في توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في جمعية روابي السلط الخيرية
تعرّف على سورينتو هايبرد بأعلى مواصفات وأفضل سعر في السوق
كورونا
كورونا
للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا
بدءاً من السبت المقبل .. الصين تلغي اختبار كوفيد للقادمين إليها