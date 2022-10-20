الأمانة تعلن حالة الطوارىء تحسبا لحالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ وفق النشرة الجوية (حالة عدم الاستقرار الجوي) التي من المتوقع أن تؤثر على بعض مناطق أمانة عمان.



ووفق الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة فإن الأمانة أعلنت عن الرقم (102) أو الرقم 117180 لاتصال الأخوة المواطنين في حال احتياجهم لأية مساعدة.



وكانت أمانة عمان قد اتخذت الإجراءات الأزمة لفتح العبارات وتصريف مياه الأمطار وكافة الشبكات المتعلقة وذات الصلة بتصريف مياه الأمطار.

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