الأمانة: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

الوكيل الإخباري

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- وضعت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى خطة عملها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار ثلاث فترات يومية صباحية مسائية وليلية.وبحسب مدير الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي ان خطة الأمانة الرقابية لاستقبال شهر رمضان تستهدف المنشآت ذات الصلة بالشهر الفضيل إضافة الى البسطات والباعة المتجولين، وأن هذه الإجراءات تهدف لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.وأشار الهوادي الى أن فرق الرقابة الصحية تركز في فترة ما قبل الإفطار على المستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين المواد الغذائية لغرض بيعها قبل الإفطار والتركيز على المؤسسات الاستهلاكية والمولات والأسواق الشعبية ومحلات بيع التمور ومنقوعات العصائر والمعلبات وقمر الدين واللحوم والحبوب والشوربات الجاهزة للتحضير ومرق الدجاج و الشعيرية الجافة والالبان ومنتجاتها.وأضاف انه سيتم تكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية خاصة السلع المشمولة بتقديم عروض وتخفيضات الأسعار، ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة كافة.وأوضح الهوادي انه فيما يتعلق بالفترة المسائية فإن فرق الرقابة ستركز على عرض المواد الغذائية والباعة المتجولين، ومحال الحلويات والكوفي شوبات والخيم الرمضانية، إضافة الى الحملات المكثفة على المخازن الخاصة بتخزين المكسرات والتمور المستخدمة بحشوات كعك العيد مثل جوز الهند واللوز والفستق الحلبي، والمخابز ومحلات الحلويات و أماكن تصنيع الشوكولاته والتوفة والعصائر ومركزاتها والسكاكر.ونوه الهوادي الى انه سيتم توزيع فرق الرقابة الصحية والمهنية في مراكز عمليات التفتيش بنحو خمسة فرق للفترة الصباحية، وخمسة عشر فريقا للفترة المسائية وعشرة فرق للفترة الليلية.وستقوم الأمانة بتشكيل فرق طوارئ لضمان تنفيذ خطتها على أكمل وجه وتوزيع هذه الفرق بنحو فريق واحد للفترة الصباحية و أربعة فرق للفترة المسائية.وقال انه سيتم توزيع فرق الأقسام الصحية بنحو اثنان وعشرون فريقا صباحيا واثنان وعشرون فريقا مسائيا بما يعادل 79 فريقا يوميا.