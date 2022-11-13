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الأحد، 13-11-2022 12:43 م

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

الباص السريع مع لوغو


الوكيل الإخباري - نشرت امانة عمان مسار الباص السريع للخطين رقم 3 و 8. 

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وبينت الامانة، عبر "فيسبوك" أن الخط رقم 8 سوف يكون من (مجمع المحطة - الونانات - قرية خالد) ، والخط رقم  3 (مجمع المحطة - الحرشه - المرقب).

خط رقم 3 (مجمع المحطة - الحرشه - المرقب)
مسار الذهاب:
مجمع المحطة/شارع الملك عبدالله الأول/شارع الجيش/شارع الفروسية/شارع السيدة هاجر/مخيم الأمير الحسن/شارع صالح الهملان/دوار الندوة (نادي السباق)/شارع اليمان/شارع السلوى/شارع البيت الحرام/مدرسة المرقب الثانوية للبنات.
مسار الإياب:
المرقب/ شارع زيدان حسين بشير/شارع البيت الحرام/نفس المسار.

خط رقم 8 (مجمع المحطة - الونانات - قرية خالد)
مسار الذهاب:
مجمع المحطة/إشارة المحطة/شارع الملك عبدالله الاول/إشارة النجمة/شارع سفيان الثوري/شارع صالح علي العقرباوي/شارع حامد علي الدعجة/شارع ابراهيم الحباشنة/شارع عبتس ميرزا/شارع الشومرية/شارع حسان بن ثابت/شارع فاطمة بنت أسد/إشارة ماركا المصانع/شارع الملك عبدالله الاول/إشارة نزول المراعي/شارع تدمر/شارع بلال بن الحارث/دوار زمزم/شارع بيعة العقبة/شارع الحزام/إشارة الترخيص العمومي/الالتفاف والعودة شارع الحزام/شارع معن الدهيسات/مسجد عمر بن العاص/شارع عايد محمد العبدالات/يسارا باتجاه إسكان الديار/شارع قرية خالد/منتزه خالد بن الوليد/شارع مروان بن قيس/قرية خالد.
مسار الإياب:
قرية خالد/شارع قرية خالد/الدوار المؤدي الى إسكان الديار/يسارا باتجاه إسكان الديار/شارع سجن ماركا/شارع عايد محمد العبداللات/شارع الحزام/إشارة التطوير الالتفاف والعودة/شارع بيعة العقبة/شارع بلال بن الحارث/شارع تدمر/إشارة المراعي/الالتفاف والعودة /شارع الملك عبدالله الأول/إشارة المصانع/شارع فاطمة بنت أسد/شارع حسان بن ثابت/شارع الشومرية/شارع عباس ميرزا/شارع إبراهيم الحباشنة/شارع حامد علي الدعجه/شارع الملك عبدالله الأول/إشارة المحطة/مجمع المحطة.





 




 

 


 

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