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الأحد، 02-07-2023 08:24 م

الأمانة: 36457 أضحية تم ذبحها في مواقع حظائر الأضاحي

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الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي ان عدد الأغنام المذبوحة داخل مواقع حظائر الأضاحي التي حددتها الأمانة وعددها 9 إضافة لمسلخي عمان والماضونة بلغت( 36457 ) أضحية . 

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وأشار الهوادي أن عدد الحظائر العشوائية التي تم زيارتها بلغ ( 235 ) حظيرة ، وأنه تم ترحيل 147 حظيرة مع  توجيه 88 مخالفة و 192 انذار .


واكد ان عدد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين بلغت  284 إجراء ، وأنه وفقاً لنتائج المعاينات البيطرية داخل مواقع الأضاحي وبسبب الهزال تم إتلاف 6 ذبائح كاملة ، وأن وزن اللحوم المتلفة بشكل جزئي بلغ 279 كغم ، ووزن الأحشاء المتلفة بلغ 8619 كغم . 


من جانبه أشار الناطق الإعلامي للأمانة  ناصر الرحامنة الى الاهتمام والمتابعة اليومية لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة لعمليات الرقابة الصحية على مواقع  الاضاحي ، ومتابعة أداء فرق العمل على نظام منع المكاره داخل وخارج مواقع الأضاحي ومراقبة المنشآت الاقتصادية ذات الصلة ( الملاحم )  .

 




 

 


 

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