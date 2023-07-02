الأمانة: 36457 أضحية تم ذبحها في مواقع حظائر الأضاحي

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي ان عدد الأغنام المذبوحة داخل مواقع حظائر الأضاحي التي حددتها الأمانة وعددها 9 إضافة لمسلخي عمان والماضونة بلغت( 36457 ) أضحية .

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وأشار الهوادي أن عدد الحظائر العشوائية التي تم زيارتها بلغ ( 235 ) حظيرة ، وأنه تم ترحيل 147 حظيرة مع توجيه 88 مخالفة و 192 انذار .



واكد ان عدد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين بلغت 284 إجراء ، وأنه وفقاً لنتائج المعاينات البيطرية داخل مواقع الأضاحي وبسبب الهزال تم إتلاف 6 ذبائح كاملة ، وأن وزن اللحوم المتلفة بشكل جزئي بلغ 279 كغم ، ووزن الأحشاء المتلفة بلغ 8619 كغم .



من جانبه أشار الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة الى الاهتمام والمتابعة اليومية لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة لعمليات الرقابة الصحية على مواقع الاضاحي ، ومتابعة أداء فرق العمل على نظام منع المكاره داخل وخارج مواقع الأضاحي ومراقبة المنشآت الاقتصادية ذات الصلة ( الملاحم ) .