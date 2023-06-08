الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الشفت الليلي لليوم الخميس للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الذي اشار الى تعمق حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غدٍ الجمعة بهطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً في بعض المناطق .



واكد الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الامانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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