الأحد 02-07-2023
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الأمانة تبدأ برش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي

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الأحد، 02-07-2023 12:08 م

الأمانة تبدأ برش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي

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الوكيل الإخباري- بدأت امانة عمان امس السبت  عمليات رش وتعقيم مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي التي كانت اعلنت عنها وعددها 9 اضافة الى مسلخي عمان والماضونة اللذين تم تحديدهما لعمليات الذبح . اضافة اعلان


واشارت مدير دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان المهندسة شتورة العدوان  ان فرق الدائرة بدات امس بعد تنظيف المواقع وتجريف التربة وإزالة النفايات واية بقايا لمعالم الحظائر ورفع الانقاض بعمليات رش وتعقيم شاملة.

وقالت " سيتم على مدار اسبوعين عمليات رش وتعقيم للمواقع وبواقع مرتين يومياً صباحاً ومساءً بمعقمات يتم رشها على الارضية والحاويات لقتل البكتيريا والجراثيم لحفظ السلامة والصحة العامة " . 

وبينت ان فرق دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان ستعمل في الفترة المسائية على رش وتعقيم المناطق المحيطة بمواقع حظائر الاضاحي لمعالجة انتشار وتوالد الحشرات والذباب. 

ولفتت ان دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان وبالتنسيق مع مناطق الامانة تعمل على رش وتعقيم مواقع لحظائر عشوائية اقيمت ضمن مناطق الامانة وذلك حفاظاً على الصحة العامة . 

واكدت على الجاهزية لاستقبال ملاحظات المواطنين من خلال الموقع الالكتروني للامانة والدخول الى نافذة ضبط ناقلات الامراض او الاتصال هاتفياً  على مركز الاتصال الموحد ( 102 او  117180 )

 




 

 


 

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