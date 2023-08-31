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الخميس، 31-08-2023 09:40 م

الأمن السيبراني: التحقيق جارٍ لمعرفة مصدر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف امانة عمّان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، إن التحقيق ما زال جار لمعرفة مصدر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع امانة عمّان اليوم. اضافة اعلان


وأضاف محارمة لـ" الوكيل الإخباري" الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع امانة عمّان كان بسيطاً ولم تتأثر خدمات الأمانة الإلكترونية. 

وأضاف أن الهجوم أثر على الانترنت الداخلي للأمانة فقط، موضحا أنه تم التعامل مع الحادثة واستعادة الانترنت بشكل طبيعي .

وقالت أمانة عمان الكبرى، الخميس، إن انقطاع شبكة الإنترنت عن الامانة كان بسبب هجوم إلكتروني، وهو ليس الاول.

 




 

 


 

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