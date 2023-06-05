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الإثنين، 05-06-2023 03:39 م

"الأمن السيبراني" يوضح حقيقة كود التجسس على هواتف الأردنيين

إيجابيات_وسلبيات_الهاتف_النقال


الوكيل الإخباري-اكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة إن الكود (#21#) المتداول بشأن معرفة ما إذا كان الهاتف يتعرض للاختراق أو التجسس، هو كود عالمي وليس في الأردن فقط، وتستخدمه شركات الاتصالات من أجل تحويل المكالمات للمشتركين.

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ونفى محارمة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ما يتداوله مواطنون بمقطع فيديو عن وجود حالات تجسس على هواتفهم ، ونفى ان التأكد من التجسس يتم من خلال ادخال ارقام معينة وزر الاتصال لتظهر معلومات التجسس وهوية المخترق.
وقال المحارمة ان الكود الذي يتم كتابته (#62#) لاظهار هوية المتجسس ويظهر من خلاله رقم هاتف يدعي أشخاص أنه يتجسس على هواتفهم، هو رقم تابع لشركة الاتصالات بشأن تحويل المكالمات.


واعتبر المحارمة، الحديث عن كود يمكنه معرفة مخترقي الهاتف، غير علمي، وغير صحيح ، وان الكودات المذكورة متبعة من سنوات لخدمات تحويل المكالمات وخدمة المشتركين في كثير من دول العالم. 

 




 

 


 

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