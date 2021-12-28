‏الأمن العام: ‏ضبط سائق ظهر خلال فيديو وهو يقوم بإعاقة الحركة المرورية بعمان - فيديو

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى التحقيق في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله سائق احدى المركبات وهو يقوم بالقيادة بشكل متهور ويعيق الحركة المرورية داخل احد الأنفاق في العاصمة.



‏واكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطها وإلقاء القبض على السائق،وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه فيما ستحجز المركبة 14 يوماً في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.

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