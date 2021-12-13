الحواتمة يكرم فريق التحقيق الذي كشف قضية السلب المسلح على بنك في الوحدات

الوكيل الاخباري - كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة فريق تحقيق البحث الجنائي، الذي عمل على متابعة القضايا المجهولة والكشف عنها، وكان آخرها قضية السلب المسلح الذي وقع على فرع احد البنوك في العام 2018م.



وأكد اللواء الركن الحواتمة أن ما قام به فريق التحقيق من جهود استثنائية ومتابعة لأدق المعلومات والتفاصيل، والإصرار على الوصول إلى الحقيقة في قضايا مضى عليها سنوات طويلة، ما هو إلا دليل على الحرفية العالية لرجال الأمن العام في كافة الوحدات والتشكيلات.



وشكر اللواء الركن الحواتمة أعضاء فريق التحقيق على جهودهم في إظهار الحقيقة، لافتاً أن فريق التحقيق في القضايا التي مر عليها سنوات دون الكشف عن ملابساتها، قدم خدمات جليلة للعدالة التي تسمو فوق كل الغايات والأهداف، وتعكس رسالة الأمن العام النبيلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحفظ الأرواح والأعراض والأموال.



ودعا مدير الأمن العام لجان التحقيق كافة في القضايا المجهولة لمتابعة عملها والتوسع في فتح ملفات التحقيق في القضايا الجنائية كافة، واعتبارها قضايا مفتوحة حتى الوصول إلى الحقيقة التي تكفل إنفاذ سيادة القانون، وملاحقة الجريمة والتصدي لها.

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