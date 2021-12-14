أول توضيح أمني حول حادثة مقاومة واصابة رجال الامن في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه تم توقيف مركبة مساء يوم الاثنين الموافق٢٠٢١/١٢/١٣ ، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة احد الأشخاص ممن كانوا في المركبة.



وبين أنه تم فتح تحقيق بالحادثة، مهيباً بالجميع الابتعاد عن الشائعات وعدم الزج بأسماء شخصيات عامة لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل، حيث سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون.



وفي وقت سابق تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للحظة اشتباك رجال أمن مع مواطنين في عمان مساء أمس الاثنين؛ حيث ظهر خلال الفيديو مقاومتهم لرجال الأمن إلى جانب الاعتداء على دورية الشرطة بتكسير زجاجها وفق ما أظهر المقطع.

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