الأمن العام : مركز إصلاح خاص للنزلاء المصابين والمشتبه إصابتهم بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن المديرية اتخذت إجراءات مشددة لحماية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من تفشي وباء فيروس كورونا.وأضاف، أنه وبهدف منع الاختلاط بين النزلاء المصابين وغيرهم، فقد تم تخصيص أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لعزل النزلاء المشتبه بإصابتهم أو من تثبت إصابته منهم، والذي تم تجهيزه بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يتوافق مع الأسس والبروتوكولات الطبية المعتمدة، وبأعلى المعايير الوقائية.وفي جانب التعامل مع المدخلين حديثاً إلى مراكز الإصلاح تنفيذا لأحكام قضائية، بين الناطق الإعلامي أن إدارة مراكز الإصلاح اعتمدت اربع مراكز يوضع بها النزلاء الجدد ويتم فحصهم خلال 14 يوما من وجودهم داخلها ، ثم يتم نقل غير المصابين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الأخرى، ومن يثبت إصابته يتم نقله إلى المركز الذي خصص لعزل المصابين ولتلقي الإشراف الطبي والعناية اللازمة .وأوضح أنه تم تسجيل عد من الإصابات بعد إدخال عدد من النزلاء بناء على قرارات قضائية ولدى فحصهم في مراكز الإصلاح تبينت إصابتهم حيث تم التعامل معهم حسب البروتوكولات المتبعة وتنقلهم إلى مراكز العزل.وأكد على أن كل ما يشاع عن إصابة احد المحامين من نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بفيروس كورونا هو غير صحيح، وعار عن الصحة حيث اجري له الفحص الطبي اللازم وتبين عدم إصابته بالفيروس .