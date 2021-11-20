الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

الوكيل الاخباري - حذر الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام من تداول إشاعات حول جرائم لم تقع بهدف الإثارة وزيادة التفاعل على بعض الصفحات ونشر الاخبار المضللة .



وبين، أنه لوحظ قيام بعض الصفحات والحسابات بنشر أخبار مغلوطة حول قضايا وجرائم حدثت في دول أخرى، أو لم تحدث إطلاقاً، وتحت عناوين مضللة مثل "سيدة تأكل إذن زوجها" أو "سيدة تعتدي على زوجها بماسورة" او شخص يبيع لحوم الحمير او خطف فتيات بالشارع العام او شخص يعطيك بطاقة مخدرة وغيرها.



وشدد الناطق الإعلامي أنه سيتم ملاحقة مروجي الإشاعات والتعامل معهم وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه لا مصلحة لأحد في إضفاء الصورة السلبية والصاقها بالمجتمع الاردني .



مهيباً بالجميع الحذر من مثل تلك الاخبار وعدم المساهمة بنشرها وإعادة ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد والتوثق منها عبر مصادرها الرسمية .

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