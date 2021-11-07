بدء العمل بترخيص غرب عمان في مرج الحمام الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام بدء العمل بقسم ترخيص غرب عمان في منطقة مرج الحمام ابتداءً من اليوم الأحد بعد أن انتهى العمل به وجُهز بأعلى المواصفات اللازمة لتقديم أفضل خدمات الترخيص الشاملة .

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وأكدت مديرية الامن العام ان المبنى الجديد سيقدم خدمات الترخيص الشاملة ( الفحص الفني للمركبات واعادة تجديد رخص المركبات وفحص السائقين ونقل الملكية وتجديد رخص القيادة ) ،كما وتم تهيئة مسار الترخيص من داخل المركبة قبل افتتاح القسم ومباشرة عمله ليكون مجهزاً لتقديم أفضل الخدمات ،بعكس القسم القديم منطقة الدوار السابع الذي لم يكن يوفر كامل الخدمات داخله والذي سيُوقَف العمل داخله منذ لحظة المباشرة بالعمل داخل القسم الجديد .



وأشارت المديرية إلى أنه أُختير الموقع الجديد بحيث لا يبعد عن القسم القديم و بمكان غير مكتظ مروريا اضافة الى تجهيزه بصورة تسهل عملية إنجاز معاملات المراجعين بكل سهولة وسرعة .



وتؤكد المديرية أن ادارة ترخيص المركبات والسواقين ماضية في تطوير مرافق ادارة الترخيص وتوسيع اطر الخدمة وتبسيط الإجراءات على المواطنين المراجعين لها وفق أعلى وأحدث النظم والإجراءات الممكنة .

