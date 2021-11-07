الجرائم الإلكترونية تحذر من منشورات تنتحل صفات بنوك وشركات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من المنشورات الاحتيالية التي تنتحل صفات وأسماء بنوك وشركات كبرى وكذلك بعض الوزارات والمؤسسات المختلفة وتوهم المستخدمين بتقديمها مساعدات مالية وتطلب منهم تعبئة نموذج معلومات من خلال رابط إلكتروني.

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وأكد السرطاوي أن مثل تلك المنشورات الاحتيالية تقوم بها مجموعات احتيالية من خارج المملكة وتستهدف جمع البيانات الشخصية من حسابات بنكية واجتماعية وارقام المرور وكذلك أرقام الهواتف وصور الوثائق الرسمية من الجوازات والهويات للمستخدمين بغرض استخدامها لاحقاً في عمليات احتيالية أو لغايات اختراق الخصوصية وسرقة الحسابات لأهداف الابتزاز والسرقات الاحتيالية المختلفة .



وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة عدم التجاوب مع أي منشورات تقدم مساعدات مالية باسم مؤسسات رسمية او شركات وبنوك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والإبلاغ عن هذه الحسابات الوهمية من خلال خيار الإبلاغ عن المنشور نفسه وعدم تداول او إعادة نشر هذه المنشورات الوهمية.

