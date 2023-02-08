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الأربعاء، 08-02-2023 12:17 م

الأمن العام يعلن حالة الطرق في كافة أنحاء المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، حالة الطرق في كافة أنحاء المملكة حتى الساعة الثانية عشرة.اضافة اعلان


إقليم العاصمة

جميع الطرق سالكة باستثناء بعض المناطق في شمال عمان (تلاع العلي صويلح دابوق) سالكة بحذر نتيجة لتساقط الثلوج.

مناطق البادية

جميع الطرق سالكة ولا يوجد أية إغلاقات.

إقليم الجنوب

جميع الطرق سالكة باستثناء طريق (بصيرا المزار القادسية) سالكة بحذر بسبب تساقط الثلوج بين الحين والآخر.

إقليم الشمال

جميع الطرق سالكة باستثناء طريق ثغرة عصفور ومنطقة سوف في محافظة جرش سالكة بحذر بسبب تراكم الثلوج بين الحين والآخر.

الرمثا / طريق المغير (الشجرة) مغلقة احترازيا بسبب وعورة الطريق.

إقليم الوسط

جميع الطرق سالكة باستثناء طريق وادي القمر مغلق احترازيا.

محافظة البلقاء طريق شارع ٦٠ واللبابنه والبكالوريا سالكة بحذر بسبب تساقط الثلوج بين الحين والآخر.

 




 

 


 

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