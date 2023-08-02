الأمن العام ينشر قصة مؤثرة للشرطي الصغير أحمد أبو يحيى

الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام قصة مؤثرة لطفل مصاب بالسرطان يطمح بأن يكون جنديا ورجل أمن يحرس الأرض ويحتضن الحياة.

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وقالت مدير الامن العام في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخه منه إن الشرطي الصغير الطفل احمد ابو يحيى مريض سرطان سيكون واحداً من رجالات الامن العام.

"أنا اليوم أقوى"



المرض ما عاد يخيفني

فخذوني إليكم لأكون مثلكم

جنديا ورجل أمن يحرس الأرض ويحتضن الحياة

لا دموع اليوم ولا ألم...

ألم تسمعوا نبضات قلبي ونداء روحي

فأنا اليوم أقوى

وغداً عندما أشفى - بإذن الله -

سأكون وأبقى واحداً منكم

لأنني احبكم...

#الشرطي الصغير الطفل احمد ابو يحيى...

