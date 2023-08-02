الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام ينشر قصة مؤثرة للشرطي الصغير أحمد أبو يحيى

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

ليلة فلسطينية مصرية على المسرح الشمالي في جرش وسط تفاعل جماهيري كبير

تحذير من تناول المكسرات.. خطر على هذه الفئة

إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

اختتام معسكر المسارات السياحية في الكرك

ضبط مواطن يزرع ماريجوانا في منزله بعمان ! - صورة

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

هام من وزارة التربية بشأن المدارس

أردوغان يترأس اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

الأربعاء، 02-08-2023 11:16 م

الأمن العام ينشر قصة مؤثرة للشرطي الصغير أحمد أبو يحيى

Screenshot 2023-08-02 231714


الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام قصة مؤثرة لطفل مصاب بالسرطان يطمح بأن يكون جنديا ورجل أمن يحرس الأرض ويحتضن الحياة.

اضافة اعلان

 

وقالت مدير الامن العام في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخه منه إن الشرطي الصغير الطفل احمد ابو يحيى مريض سرطان سيكون واحداً من رجالات الامن العام.

 

"أنا اليوم أقوى"

المرض ما عاد يخيفني
فخذوني إليكم لأكون مثلكم
جنديا ورجل أمن يحرس الأرض ويحتضن الحياة
لا دموع اليوم ولا ألم... 
ألم تسمعوا نبضات قلبي ونداء روحي 
فأنا اليوم أقوى  
وغداً عندما أشفى - بإذن الله - 
سأكون وأبقى واحداً منكم
لأنني احبكم... 
#الشرطي الصغير الطفل احمد ابو يحيى...


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691008167550

الكرك: معسكر شبابي لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

64caa82f3cb09 (1)

ليلة فلسطينية مصرية على المسرح الشمالي في جرش وسط تفاعل جماهيري كبير

42021719922939029330

إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

7202327222233989197553

اختتام معسكر المسارات السياحية في الكرك

الأمن العام

ضبط مواطن يزرع ماريجوانا في منزله بعمان ! - صورة

420232562332115600091

هام من وزارة التربية بشأن المدارس

أخبار متعلقة
638249775816338590

الجيش: نقل 178 طناً من المياه بالطائرات لإخماد حرائق الغابات بعجلون وجرش

6f6c22f0-22e7-4461-9bbb-612c4c392619

الدفاع المدني يخمد حريق اعشاب جافه واشجار حرجية في عجلون

620222319130647460871

شخص يقتل والده ضربا في الاغوار الشمالية

1

فيديو وصور.. جهود الدفاع المدني في إخماد حريق مصنع إسفنج بعمان

011f5d7cbfc18a953827efd069012bca

الأمن: القبض على 9 من مروجي المخدرات خلال 24 ساعة

551a6da7dce0609e55115dd7d69c2b24

الدفاع المدني يتعامل الآن مع حريق كبير بمصنع اسفنج في راس العين