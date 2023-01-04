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الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 11:39 ص

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة مادبا يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي باشروا منذ تلقي البلاغ بفقدان احد المواطنين مساء امس في محافظة مادبا منطقة خان الزبيب بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل .اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بذلت في عمليات البحث والتفتيش والتي زادت عن 20 كم مكنتهم من العثور عليه متوفى داخل بركة تجمع مياه أمطار .

وتؤكد مديرية الامن العام مرةً أخرى بعدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لِما تشكله من خطر على الأشخاص وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواء كانوا بمركباتهم أو سيراً على الأقدام.

 




 

 


 

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