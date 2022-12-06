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الثلاثاء، 06-12-2022 09:04 ص

اصابة 8 اشخاص من عائلة واحدة بضيق تنفس في المفرق

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الوكيل الإخباري -  قال الملازم عبد الله السعودي، من مديرية الدفاع المدني، إنه تم فجر اليوم، نقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى مستشفى البادية الشمالي، في محافظة المفرق، بعد تعرضهم لضيق تنفس يسبب ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.اضافة اعلان



وأضاف السعودي، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع إصابتين بضيق تنفس في مخيم الحصن، منوها إلى أن حالتهم الصحية حسنة.

وأوضح أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع 1398 حالة اسعافية مختلفة، منها 85 حادث إنقاذ، و46 حادث إطفاء، إلى جانب العديد من الحوادث المختلفة.

ودعا السعودي المواطنين إلى عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وضرورة ترك تهوية في الغرفة، وتفقد وصلات الصوبات بشكل صحيح تجنباً لوقوع أي حوادث.

 




 

 


 

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