الأمن: إنقاذ وإخلاء مواطنين في مناطق مختلفة والبحث جارٍ عن مفقود في مادبا - فيديوهات

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم عمليات بحث وإنقاذ وإخلاء محاصرين، في ظل الأحوال الجوية السائدة وغير المستقرة.

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وفي الجفر استجابت كوادر الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية لمعلومات عن وجود 9 أشخاص محاصرين بسبب جريان السيول في منطقة قاع الجفر التي شهدت حالة من تشكل أرضية طينية تسبب الغرز للمركبات والآليات، مما اضطر الفرق للوصول إليهم والعودة بهم سيراً على الأقدام لمسافة تقدر بقرابة 4 كم.



بينما تمكنت كوادر الدفاع المدني من الوصول لأفراد من عائلة علقت مركبتهم وسط أحد التجمعات المائية في منطقة الباسلية – مادبا، واستطاعت إخراجهم من المركبة وتأمينهم الى مناطق آمنة.



ومن جانب آخر واصلت مجموعات كبيرة من مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام وفرق الدفاع المدني المتخصصة، عمليات البحث والتفتيش عن شخص فُقِدَ بمنطقة خان الزبيب في محافظة مادبا، بالقرب من مجرى سيل ،إذ ما زالت الفرق المتخصصة تعمل على تمشيط المنطقة.



وكانت مديرية الأمن العام حذرت في الساعات الأخيرة ولعدة مرات من خطر تشكل السيول وتجمع المياه مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها او الاقتراب منها وضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وتهوية المنازل بين الحين والآخر.



ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة، متمنين السلامة للجميع.

