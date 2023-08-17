الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: توقيف 28 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 17 سلاحاً

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الخميس، 17-08-2023 12:11 ص

الأمن: توقيف 28 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 17 سلاحاً

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستتخذ إجراءات مشددة بحق مركبات تمت مخالفتها وضبطها مساء اليوم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.اضافة اعلان


وقالت المديرية إنّه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم من توقيف ( 28) شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (17 ) سلاحاً.

وبيّنت أنه وبذات المدّة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 3054) مخالفة، منها (968) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و مخالفة ( 2000) اخرى مرتبطة بالاحتفالات ومخالفة (86) مركبة للقيادة بصورة استعراضية على الطريق .

وأكّدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية هذا الأسبوع، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.

 




 

 


 

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