الأمن: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة

الوكيل الإخباري - أكد التقرير المروري، أن جميع الطرق الداخلية والخارجية في المملكة سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر حتى الآن.

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وأضاف التقرير، اليوم الاثنين، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تشهد بعض المناطق انخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية لمسافة 50 إلى 100 متر، داعياً الى ضرورة أخذ السائقين الحيطة والحذر والالتزام بترك مسافة امان كافية عن باقي المركبات واستخدام الإضاءة الأمامية والخاصة بالضباب.



وتكون المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر مصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.



