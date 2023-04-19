الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال التعامل مع ثلاث قضايا نوعية

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الأربعاء، 19-04-2023 10:03 م

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال التعامل مع ثلاث قضايا نوعية

مخد


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 24 ساعة الماضية مع ثلاث قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على أربعة أشخاص من مستوردي المخدرات وتجّارها. 

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ففي القضية الأولى وبعد جهد استخباري طويل أُلقي القبض في لواء الرمثا على شخصين من الأشخاص المشبوهين بقضايا ترويج واستيراد المخدرات من احدى دول الجوار وضبط بحوزتهما 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة. 


وفي القضية الثانية في العاصمة دوهم شخصان من مروجي المواد المخدرة وتجّارها بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 13 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من المواد المخدرة.


وفي القضية الثالثة جرى تحديد مكان إخفاء أحد تجار المخدرات ما بحوزته من مخدرات داخل مخبأ سري في أحد المنازل في محافظة المفرق وجرى التحرك للمكان وبتفتيشه عُثر على 150 كف حشيش أُخفيت بمخبأ سري في المنزل وما زال البحث جارياً عن المتورط في القضية .

 




 




 

 


 

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