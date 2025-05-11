"لست بخير".. فنانة شهيرة تثير قلق متابعيها (صور)

وكتبت إيمي باللغة الإنجليزية: "I’m not okay but it’s okay" (أنا لست بخير، لكن لا بأس)، ثم أتبعتها برسالة أخرى جاء فيها: "علّم قلبك أن يتقبل خيبات الأمل، حتى من الأشخاص الذين تحبهم."
تفاوتت تفسيرات الجمهور لهذه الرسائل، حيث ربط البعض بينها وبين إعلانها الحزين عن وفاة كلبها "عنتر"، الذي عبّرت عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنه كان مقربًا جدًا منها وأن لا أحد يمكنه فهم مدى ألمها لفقدانه. في حين ذهب آخرون إلى ترجيح وجود أزمة شخصية أو خلافات زوجية وراء هذه المشاعر، خاصة أن الرسائل جاءت بعد فترة وجيزة من عرض مسلسلها الرمضاني الأخير "عقبال عندكوا"، الذي شاركت فيه إلى جانب زوجها الفنان حسن الرداد.
وقد تعرض المسلسل لانتقادات بسبب ضعف مستواه الكوميدي وعدم قدرته على جذب الجمهور، رغم الفكرة التي دارت حول شخصيتي "سها" و"فادي" اللذين يواجهان تحديات في طريق زواجهما.
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