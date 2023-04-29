الأمن يحذر من الحالة الجوية

الوكيل الإخباري -

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حذرت مديرية الأمن العام المواطنين مؤكدة ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي و الهطولات المطرية المتوقعة بإذن الله في مناطق المملكة.ودعت المديرية خلال إدراج لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سائقي المركبات إلى ضرورة التأني أثناء القيادة خلال هطول الأمطار، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرقات.كما حذرت المديرية من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.وحذرت مديرية الأمن العام من تشكل الغبار وخاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.وأكدت المديرية على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١، داعية إلى عدم التردد بالاتصال عند الحاجة.