الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية المتوقعة، والأجواء الجافة و المغبرة في أغلب المناطق، لا سيما تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الرياح المثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبادية.

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ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.



كما وأكدت إدارة الدوريات الخارجية جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة ومتابعة حالة الطرق الخارجية حفاظاً على سلامة مستخدميها، مهيبة باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب السرعات العالية على الطرق الداخلية والخارجية والتعاون مع الدوريات المنتشرة ،المتواجدين للدلالة والإرشاد، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

